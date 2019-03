"A igualdade não é um favor, é um benefício para todos nós", diz António Costa

"A igualdade não é um favor." Ouça a peça de João Alexandre com declarações de António Costa

PUB

Campeãs olímpicas, vencedoras de prémios internacionais, investigadoras de renome, líderes de grandes instituições ou referências das Forças Armadas. Em São Bento, na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa recebeu, esta sexta-feira, cerca de duas dezenas de mulheres que se destacam nas mais variadas áreas.

Naquela que foi mais uma iniciativa para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o líder do Governo destacou a necessidade de "prosseguir trajetória de crescente afirmação" das mulheres, mas lamentou que a sociedade portuguesa esteja ainda muito dependente de medidas legislativas para promover a igualdade de género.

"Quando há duas décadas foi introduzida a primeira lei da paridade [em cargos políticos] muitos diziam que era desnecessária, porque, pela natureza das coisas, a sociedade resolveria o problema. Mas, aquilo que tem sido demonstrado, infelizmente, é que são sempre necessárias medidas legislativas para assegurar os mínimos previstos na lei", disse António Costa.

Foto: António Pedro Santos/Lusa

Numa breve intervenção pouco antes do almoço, o primeiro-ministro sublinhou que "a dinâmica social não tem resolvido este problema" e assinalou três desafios: a erradicação de todas as formas de violência, em particular a violência doméstica e a de género; a conciliação entre a vida profissional e familiar; e o combate à desigualdade salarial entre homens e mulheres.

No almoço com o primeiro-ministro, além da ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, estiveram ainda presentes figuras como a campeã olímpica Rosa Mota; Patrícia Mamona, atual atleta medalhada; a vice-governadora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira; a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias; ou ainda Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas.

Um conjunto de mulheres que, segundo António Costa, reflete a "afirmação" do sexo feminino na sociedade, mas que não é sinónimo de uma mudança de "paradigma".

"Não podemos ter a ilusão que este é um percurso que está concluído e que o exemplo do sucesso destas mulheres nas suas carreiras seja já o paradigma da sociedade portuguesa. Não é. Por isso, é necessário um esforço constante e prosseguir a afirmação da igualdade em todos os domínios", disse o primeiro-ministro, que salientou que a igualdade entre homens e mulheres "não é um favor, é um benefício para todos".