Adolfo Mesquita Nunes é o convidado do "Às Onze no Café de São Bento"

Mais liberal do que conservador, Adolfo Mesquita Nunes é um "beirão por adopção" e um "liberal por convicção" que deu nas vistas em 2007 quando defendeu a despenalização do aborto no programa "Prós e Contras".

Com uma predisposição para o centro-direita, Adolfo Mesquita Nunes afiliou-se no CDS-PP em 1994, numa altura em que quis rejeitar os partidos mainstream ao mesmo tempo que nutria uma simpatia "pelo partido das boas ideias, mas que tinha uma estatuto de perdedor." Desde então tem feito carreira dentro do partido e, atualmente, é vice-presidente do CDS-PP e vereador na Câmara da Covilhã.

Esta quinta-feira, estreia-se no programa da TSF "Às onze no Café de São Bento".