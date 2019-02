ADSE vai ter "dentro de muito pouco tempo" uma tabela com preços fechados

Sofia Portela, presidente da ADSE, espera que "dentro de muito pouco tempo" esteja concluída a nova tabela do regime convencionado "com preços fechados" e que espera que esta seja "justa e equitativa".

Na comissão parlamentar de Saúde, Sofia Portela garantiu que está a ser feito "um trabalho muito sério e muito rigoroso a preparar as novas tabelas" para acabar com os preços abertos. A presidente da ADSE defende que, logo que esse processo esteja concluído, "a regra das regularizações deixa de fazer qualquer sentido" e o rigor e a transparência "ficam assegurados".

A presidente da ADSE explicou as mudanças que vão acontecer na tabela de preços

Sofia Portela adiantou ainda que está a ser feito um novo estudo de sustentabilidade para alargar o universo de beneficiários da ADSE - atualmente superior a 1,2 milhões, um terço dos quais familiares e beneficiários isentos de contribuições.

Sofia Portela, presidente do Conselho Diretivo da ADSE Foto: LUSA

Sofia Portela adiantou ainda que "há 81 prestadores" envolvidos no processo de regularização, existindo um conjunto de entidades em que os montantes envolvidos são "muito reduzidos".

Nas últimas semanas, alguns grupos privados de saúde ameaçaram suspender as convenções com a ADSE, depois de o organismo do Estado ter exigido o pagamento de 38 milhões de euros em regularizações, por excesso de faturação.

Avança combate à fraude

Sofia Portela disse aos deputados que a ADSE vai avançar com um novo sistema de combate à fraude para monitorizar e evitar "comportamentos desviantes" e situações de "abuso e desperdício"..

"Nesse sentido, a ADSE adjudicou há poucos dias um processo de "business intelligence" e tem por objetivo este ano avançar para um sistema que acompanhe aquilo que são as práticas dos dias de hoje em termos internacionais de fraude em saúde", disse a dirigente da ADSE.

Já em 2018 a ADSE avançou com a faturação eletrónica, passou a ser exigido o número da cédula do médico, além de um processo de autorizações prévias para vários atos.