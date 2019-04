Aeroportos sem combustível. CDS pede audição urgente do ministro do Ambiente

O CDS pediu uma audição urgente do ministro do Ambiente e da Transição Energética a propósito da greve dos motoristas de matérias perigosas que já levou a que os aeroportos de Lisboa e de Faro atingissem as reservas de emergência.

"Perante esta realidade o Grupo Parlamentar do CDS entende que o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética deve vir ao Parlamento, e a esta Comissão, com caracter de urgência, prestar declarações", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

No comunicado, assinado por Pedro Mota Soares, o CDS sublinha que "este setor é importante para a dinâmica do nosso país uma vez que pode provocar um colapso no abastecimento de combustíveis em três dias o que, a acontecer, teria enormes consequências para a economia nacional e para as famílias portuguesas que têm necessidade de se deslocar diariamente".

