Agressões na formação da GNR: "Aquilo que havia a fazer, o MAI fez"

Marcelo falou com Eduardo Cabrita sobre o caso dos formandos alegadamente agredidos num curso de formação da GNR e, em declarações aos jornalistas, disse que estão a ser seguidos os trâmites normais.

"Falei com o ministro da Administração Interna que me esclareceu exatamente tudo o que tinha decidido fazer e penso que aquilo que havia a fazer o MAI fez. O que não pode correr por via administrativa, eventualmente se for caso disso correrá por via de investigação judicial", esclareceu.

Apesar das descarações, Marcelo Rebelo de Sousa não elaborou sobre a gravidade dos acontecimentos noticiados no domingo pelo Jornal de Notícias.



No domingo, o Ministério da Administração Interna ordenou à Inspeção Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito sobre o alegado espancamento de dez formandos da GNR em treinos num curso em Portalegre.



Numa nota enviada às redações, o Ministério referia que o inquérito visa o "apuramento dos factos e determinação de responsabilidade" sobre o caso.

O assessor nas europeias

Já sobre o caso de Pedro Sande, o especialista em Assuntos Europeus e atual assessor do Presidente da República que será o cabeça de lista do Aliança nas eleições europeias, Marcelo fala em algo normal.

"A lei consagra a possibilidade de ninguém ser prejudicado na sua atividade profissional pelo facto de se candidatar", começou por dizer, explicando que o candidato "tem de suspender o exercício da sua atividade no momento em que formaliza essa candidatura, até lá continua a exercer as suas funções".

No seguimento, o Presidente recordou que há várias pessoas da assessoria e na consultoria em situações idênticas, com "respeito pela lei".