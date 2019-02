Portugal tem de cuidar de si e o Aliança está pronto para fazer a sua parte

Portugal tem de cuidar de si e o Aliança diz estar pronto para fazer a sua parte. A garantia foi dada pelo presidente do recém criado partido, depois de votar na lista única para os órgãos do partido.

Em declarações aos jornalistas, Pedro Santana Lopes garantiu que os ataques à esquerda ficaram no discurso de sábado e hoje, garante, quer olhar para o futuro.

"Quero fugir aos rituais que estão estabelecidos. Quero falar do que queremos fazer para ajudar a resolver os problemas do país. O encerramento é mais uma festa, de nós todos, mas também para dizer ao país que estamos prontos para lutar por aquilo que acreditamos", disse aos jornalistas.

Santana Lopes diz que Portugal tem de cuidar de si

Santana Lopes considera que "o Mundo vive uma hora muito complicada e a Europa também", com "sinais de ameaça à paz e estabilidade", mas não se alongou na ideia e remeteu para a intervenção que fará no encerramento do primeiro congresso do partido. "Portugal tem que saber cuidar de si, porque acho que se está a voltar a um tempo na Europa em que os Estados cada vez mais voltarão a querer saber é de si próprios", rematou.

Sobre a criação das listas para os órgãos do partido , Santana Lopes, considerou que "é sempre difícil" fazer listas, tarefa da qual foge "como o diabo da cruz", mas salientou estarem representadas todas as regiões do país na sua proposta.