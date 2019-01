Antifascistas e apoiantes de Salazar manifestam-se no mesmo dia e à mesma hora em Lisboa

De um lado uma "manifestação contra o fascismo", do outro uma "manifestação patriota de apoio a Salazar". Os protestos com posições opostas vão realizar-se no mesmo dia, 1 de fevereiro, em Lisboa.

A manifestação antifascista surge como a resposta de cerca de três dezenas de organizações que se "uniram a uma só vós para dizer que não existe espaço para fascistas nas nossas ruas". O protesto vai começar no Rossio às 18h30 e irá até ao largo Camões. A marcha vai passar na Rua do Carmo e na Rua Garret e termina "com a realização de várias intervenções políticas e musicais".

Na convocatória da manifestação da Plataforma Antifascista de Lisboa, os responsáveis alertam que "o fascismo já está presente em cada despejo, em cada trabalho precário, em cada rusga policial em bairros populares, em cada migrante assassinado às portas do primeiro mundo, em cada mulher morta pela violência machista e em tantos outros casos no nosso dia a dia".

"O fascismo sempre espreita, a sua essência nasce com um sistema de domínio que nos reprime desde o início das nossas vidas. As elites financeiras fomentam o permanente aumento das desigualdades sociais e, consequentemente, da repressão a todas as pessoas que contra elas resistem", pode ler-se na nota do protesto antifascista.

Por outro lado, Mário Machado apelou à "mobilização patriota" para a manifestação que terá início às 19h00 à frente da sede do Partido Socialista, no Largo do Rato, e haverá uma marcha até à Assembleia da República. Na "escadaria do Parlamento, de costas para o Parlamento e de frente para os portugueses" vai haver um discurso e manifestação de apoio a Salazar.

A manifestação da Nova Ordem Social, intitulada "Salazar faz falta", foi anunciada por Mário Machado através das redes sociais em dezembro.