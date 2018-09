António Costa segura ministro da Defesa

Assunção Cristas quis saber se António Costa mantém a confiança no ministro da Defesa depois dos últimos desenvolvimentos no caso das armas de Tancos.

"Vai manter o sei ministro, vai manter o CEME (Chefe de Estado Maior do Exército) e vai manter inclusivamente o diretor da Polícia Judiciária Militar, que depende diretamente do seu ministro ou não?

"Como é público e notório, eu não só mantenho o meu ministro como também mantenho a Sra. ministra da Justiça. Mantenho todos os membros" , respondeu Costa

A líder do CDS estranhou a referência à ministra da Justiça mas constatou que Costa "não compreende a dimensão política" das funções que desempenha.

"Isso é lamentável. Por isso nós (CDS) cá estaremos para garantir que haja escrutínio político", disse Cristas, numa referência à comissão de inquérito ontem anunciada pelo partido.

Na resposta, António Costa considerou que "não é responsabilidade do ministro estar à porta do paiol a guardar as armas", considerando que Azeredo Lopes cumpriu aquilo que se esperava do ministro da Defesa.

O primeiro-ministro lembra que as investigações ainda estão em curso e que podem trazer surpresas.

"Quando tudo estiver apurado, talvez a sra. deputada talvez fique desiludida", disse Costa para Assunção Cristas.