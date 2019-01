Pedro Santana Lopes acredita que o PSD vai ter estabilidade.

Depois de ter sido aprovada a moção de confiança de Rui Rio, o antigo militante social-democrata, agora líder do partido Aliança, fica satisfeito com o arrumar de casa no PSD. No entanto, Santana Lopes não arrisca dizer por quanto tempo o PSD vai ter estabilidade.

