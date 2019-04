Chumbada alteração à lei de publicidade eleitoral. PS isolado

A Assembleia da República chumbou esta sexta-feira o projeto de lei do PS para alterar a legislação sobre publicidade institucional em tempo eleitoral, após polémica com decisões da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Somente o PS votou a favor da sua iniciativa, enquanto todas as outras bancadas e deputados rejeitaram o diploma.

Em março, a CNE emitiu um comunicado com a indicação de que, a partir de 26 de fevereiro, data da publicação do decreto que marcou as eleições europeias, "é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública".

O diploma do PS contemplava uma "definição e clarificação do período abrangido", ou seja, "a partir do momento em que são entregues as listas e fixados os candidatos e forças políticas", ficando "abrangidos os titulares e os órgãos que se apresentam a eleições", à exceção de "atividades que já estão em curso antes da entrega das candidaturas, atividades regulares e sazonais que correspondem à gestão corrente das entidades".