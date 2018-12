Arménio Carlos é o convidado do "Às Onze no Café de São Bento"

O líder da Confederação Sindical dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), Arménio Carlos, sabe bem como convocar greves e paralisar o país e estreia-se esta quinta-feira no "Às Onze no Café de São Bento" a um dia de distância de um protesto que vê conotado com a extrema-direita e do qual não se quer ver associado.

"Lesivo" e "oportunista", é assim que Arménio Carlos caracteriza o movimento dos "coletes amarelos" que se prepara para ganhar forma e parar Portugal durante esta sexta-feira.

Enfermeiros, SEF, CP, estivadores e guardas prisionais. As greves ao longo do ano foram muitas e atingiram vários setores paralisando o país um pouco por todo o lado e serão, com certeza, motivo de conversa para a dupla habitual que se reúne em pleno Café de São Bento.

Mas é a greve da qual Arménio Carlos se quer distanciar que será um dos pratos fortes servidos a partir das 23h.