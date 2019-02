Assis confirma que está fora da lista do PS, mas diz que vai "contribuir" para vitória

Francisco Assis, atual "número um" do PS em Bruxelas - que se prepara para não ver renovado o mandato de eurodeputado -, subiu ao palco pouco depois das 16h para, logo no arranque da intervenção, cumprimentar Ferro Rodrigues e sublinhar que não pretende voltar a ter funções na Assembleia da República.

"Uma instituição a que estarei sempre ligado, mas à qual não pretendo voltar", disse o antigo líder parlamentar do PS, que, pouco depois, disse aos militantes do PS aquilo que já todos sabiam: "Não vou ser, desta vez, candidato ao Parlamento Europeu".

Pedindo aos presentes um "grande empenho" na campanha eleitoral para as europeias, Francisco Assis adiantou que conversou com António Costa e garantiu que irá "contribuir" para um bom resultado.

"Eu não vou integrar a lista do Parlamento Europeu, mas o não estar incluído na lista não me exclui do dever de contribuir para a vitória do PS nas próximas eleições europeias. Nunca estive em política em função do desempenho desta ou daquela função, mas por ideias e projetos, e nunca deixei de dizer o que pensava", disse aos socialistas, a quem garantiu que "este é o momento para convergir".

Numa intervenção em que afirmou ser um "otimista" em relação ao futuro da Europa, referindo que "todas as alternativas à Europa são piores", elogiou o trabalho feito pelo PS em matéria europeia, considerando que o Governo socialista teve um "comportamento exemplar" quando abordou temas como a política de refugiados e migrantes.

O eurodeputado disse ainda que tem sido um "crítico" de algumas opções do PS, lembrando que no Congresso Nacional dos socialistas afirmou temer que houvesse um "grande preço a pagar" pela "aliança" com BE e PCP, dois partidos, disse, com tendências antieuropeístas.

"Felizmente isso não aconteceu", sublinhou. E acrescentou: "O PS não decaiu, o PS manteve-se fiel".

A intervenção foi selada com um abraço entre Francisco Assis e António Costa, mas antes, o antigo líder parlamentar do PS já tinha citado o poeta Alexandre O'Neill: "Ele não merece, mas vote PS".

Outra das intervenções da tarde foi a de Ferro Rodrigues, antigo líder do PS e atua presidente da Assembleia da República, que apelou ao "combate" dos socialistas nas eleições de maio, subinhando que esta vai ser uma eleição pela "sobrevivência do projeto europeu".

Uma posição semlhante à do eurodeputado Pedro Silva Pereira que, num painel em que interveio ao lado da ex-ministra Constança Urbano de Sousa e da vereadora do Porto, Fernanda Rodrigues, afirmou: ""Está em jogo um confronto de vida ou de morte".

Já Carlos Zorrinho, outro dos eurodeputados que, tal como Silva Pereira, se mantém no Parlamento Europeu, deixou um desafio a António Costa para que, na próxima legislatura, avance com um novo plano tecnológico: "Um plano tecnológico 2.0", disse.

Foto: Global Imagens

Manuel Pizarro, líder da Federação do PS/Porto, e um dos nomes que se prepara para figurar na lista do PS às eleições Europeias, foi o primeiro orador da tarde. Com uma intervenção sobre a política europeia, chamou a atenção para o problema dos "populismos". Defendeu ainda que haverá uma "onda de mobilização" que irá conduzir o PS a uma "grande vitória" nas eleições de maio.

À chegada à Convenção Europeia, em Vila Nova de Gaia, António Costa fez-se acompanhar do ainda ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, que se prepara para ser o cabeça de lista do PS para as eleições europeias de 26 de maio. Com o primeiro-ministro e líder dos socialistas chegou ainda o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, do líder parlamentar do PS, Carlos César, do autarca Eduardo Vítor Rodrigues e

Na última reunião da Comissão Política do PS, na semana passada, António Costa recebeu o mandato para anunciar, este sábado, o nome do "número um" socialista às eleições europeias, aguardando-se que o faça na sessão de encerramento da Convenção Europeia.

Este sábado, em declarações num hotel, em Gaia, onde decorreu uma reunião do Secretariado Nacional do PS, o primeiro-ministro, António Costa, confirmou que irá haver uma remodelação no Governo, adiantando que já deu conta das alterações ao Presidente da República, que "no momento oportuno" as anunciará.