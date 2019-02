Assunção Cristas quer criar uma "Cidade do Mar"

Empresas, universidades e associações como a "Mare Startup" são alguns exemplos de entidades que Assunção Cristas gostava de ver a trabalhar de forma colaborativa e no mesmo espaço - a Doca de Pedrouços.

PUB

"Uma zona que agregue as startups e toda a atividade económica ligada ao mar que possa ser ali sediada, que convoque também as universidades na parte da investigação, mas, sobretudo, que seja um polo, ali na entrada da cidade de Lisboa, onde se sinta a verdadeira vocação marítima da cidade e do nosso país, e onde também Lisboa e Portugal se possam afirmar, na cena nacional e internacional, como liderantes na agenda do desenvolvimento da economia do mar", diz a vereadora centrista.

Assunção Cristas explica a proposta do CDS para a requalificação da Doca de Pedrouços

O projeto implica a requalificação de uma zona que hoje é usada para a competição de regatas Ocean Race e pouco mais, sublinha Assunção Cristas. "Estamos a falar de uma área envolvente da Doca de Pedrouços de 120 mil metros quadrados, de alguns edifícios que podem ser recuperados. Para ter uma ideia, o edifício da antiga lota da Docapesca tem quase 300 metros de comprimento e 57 de largura, portanto, é bem possível requalificar e criar cinco grandes áreas de atividade lá dentro."

O desenho do projeto, sugere Assunção Cristas, deverá ser definido por uma equipa constituída pelas câmaras de Lisboa e Oeiras, pelo Porto de Lisboa, por associações empresariais e universidades. Os custos são ainda uma incógnita.

"Estamos numa fase ainda inicial. A proposta que fazemos é que se constitua esta rede de trabalho e metodologia, para desenvolver, também, uma proposta de financiamento para o desenvolvimento desta área", refere.

A iniciativa centrista já deu entrada nos serviços da autarquia. Falta agendar a discussão da proposta em reunião de câmara.