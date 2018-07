"Até a morte João Semedo encarou com a firmeza e a bondade que o caracterizavam"

Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte de João Semedo" e envia condolências à família através de uma nota publicada no site da Presidência da República.

"Médico de profissão e defensor do Serviço Nacional de Saúde, João Semedo foi um homem de causas, politicamente empenhado desde muito jovem, com um ativismo político anterior ao 25 de Abril. Militante do PCP durante muitos anos, partido que abandonou no início da década de noventa, chegou mais tarde a coordenador do Bloco de Esquerda", recorda.

"Foi pelas escolhas que fez que se destacou, sempre com uma afabilidade acentuada, convencendo pelo exemplo, afirmando-se pela força do seu pensamento lúcido e clarividente. Até a morte encarou com a firmeza e a bondade que o caracterizavam, tendo afirmado numa das suas últimas entrevistas que viveu como quis e que de nada do que é importante se arrependeu."

"O país sentirá a sua falta, o Presidente da República honra a sua memória", termina a nota.

O antigo coordenador do Bloco de Esquerda, morreu esta manhã, aos 67 anos .Travava há vários anos uma batalha contra o cancro e encontrava-se hospitalizado.