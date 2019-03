Autarcas do PSD querem os municípios a financiar e a decidir o preço dos passes

O presidente dos Autarcas Social Democratas concorda com Rui Rio e defende que as autarquias é que devem financiar o preço dos passes e não o Estado. Álvaro Amaro vai mais longe e defende que as Câmaras municipais é que devem decidir se baixar o preço é possível.

"Os municípios deviam ter aí um papel ativo. Dir-me-ão "os municípios não têm dinheiro". Bom, não têm dinheiro para uma coisa, têm dinheiro para outra. Isto é uma questão de opção, é uma questão de política. Eu também como presidente da Câmara não tenho dinheiro para isto, mas posso ter para aquilo. É uma questão de opção. Eu acho que os municípios deviam ter um papel ativo nessas políticas de mobilidade ou de facilitar a vida dos cidadãos."

Álvaro Amaro adianta que deve haver uma compensação para as autarquias: "Essa redução significa para o Estado português uma despesa de "x", esse valor "x", em nome de uma política de melhor mobilidade para as pessoas e para a economia, pode também ser tida em conta noutros territórios. Noutros territórios há muito menos gente, mas há economia. Neste caso estou a dar-lhe o exemplo das portagens. Uma política pública que olha o país como um todo é uma política de mobilidade."