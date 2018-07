BE acusa Governo de mudar a postura face a Bruxelas. "Temos de cumprir", diz Costa

Catarina Martins regressa a 2015 para recordar o momento em que o Governo "rejeitou a chantagem europeia".

"Tal como eu, creio que o senhor primeiro-ministro não se arrepende de ter desafiado Bruxelas, de ter devolvido salários e descongelado pensões", diz a coordenadora do BE, referindo-se ao compromisso alcançado entre Governo e bloquistas.

E acrescenta: "Sabíamos na altura que teríamos de ir mais longe e não seria simples".

Na sua intervenção no debate parlamentar do Estado da Nação, a líder bloquista diz que as "imposições orçamentais de Bruxelas fragilizam serviços públicos". "Sempre soubemos isso. O que mudou então? Mudou a postura do Governo", garante Catarina Martins.

"Temos mesmo de falar de questões europeias", avisa a coordenadora do Bloco, dirigindo-se a António Costa.

"Não concordo com o Tratado Orçamental", responde o primeiro-ministro, ressalvando que, enquanto existir, é para cumprir.

"Temos de cumprir o Tratado Orçamental. Até ser mudado, temos de o cumprir". "Há variáveis que nós não controlamos. Temos de nos pôr ao abrigo de eventuais crises que possam surgir e não possamos controlar", refere.

Foi a "confiança internacional é que permitiu ao país" sair do incumprimento, nota.

