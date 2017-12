PCP mais crítico do que Bloco à mensagem do Primeiro-ministro

O Bloco de Esquerda, pela voz de Ricardo Robles, adianta que ao centrar-se nos incêndios e, em segundo lugar, na recuperação da economia a mensagem do primeiro-ministro toca no essencial.

"Temos que olhar para o trauma dos incêndios e perceber o tanto que há para fazer, tanto na recuperação destas zonas, como na criação de emprego, no reordenamento do território, da floresta e garantir que há prevenção e combate ao incêndio que permita garantir a segurança das populações", afirmou Ricardo Robles.

Por outro lado, o primeiro-ministro congratulou-se com os resultados alcançados em 2017 e defendeu a tese de que só com emprego de qualidade Portugal poderá ter "um crescimento sustentável".

Sobre este ponto, Ricardo Robles sublinhou que foi "a solução política que resultou dos acordos de Governo com os partidos de esquerda que permitiu a recuperação da economia".

Ricardo Robles do BE

Já para o PCP esta mensagem de António Costa está cheia de contradições.

Gonçalo Oliveira, do comité central do PCP, adianta que "ao mesmo tempo que o Governo promete ultrapassar os obstáculos ao desenvolvimento do país reitera a importância de se cumprirem os compromissos com a União Europeia e com o grande capital, que limitam a capacidade de desenvolvimento do país".

Gonçalo Oliveira do PCP

Quando ao CDS, João Almeida, adianta que apesar de se mostrar preocupado com as vitimas dos incêndios "o primeiro-ministro não cumpriu com a palavra ao não avançar com as indemnizações".