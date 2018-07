BE fala numa "perda de todos" e sublinha "orgulho" em João Semedo

O Bloco de Esquerda (BE) lamentou a morte do ex-coordenador do partido, João Semedo , esta terça-feira. Em comunicado, o BE transmite "as mais sentidas condolências" à mulher, ao filho e a toda a restante família do médico.

Na nota divulgada, o Bloco de Esquerda recorda o percurso profissional, político e ativista de João Semedo, sublinhando o seu papel na Saúde.

"A perda de João Semedo é de todos os que partilharam o seu ímpar e diversificado percurso, que com ele lutaram, aprenderam e conviveram, na política e na vida. Como é de todos o orgulho e a alegria de o terem tido a seu lado", declara o partido.

Depois de se afastar do PCP, na década de 1990, João Semedo foi convidado por Miguel Portas a integrar as listas do Bloco de Esquerda para o Parlamento Europeu, sendo depois candidato pelo partido às eleições legislativas, acabando por chegar a deputado.

Em 2007, João Semedo aderiu oficialmente ao BE, tornando-se coordenador do partido, juntamente com Catarina Martins, em 2012, após a saída de Francisco Louçã.

Renunciou ao mandato de deputado em 2015, devido às complicações de um cancro nas cordas vocais.

Após a luta, durante vários anos, contra o cancro, João Semedo morreu, esta manhã, aos 67 anos.