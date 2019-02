BE quer uma Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição

O Bloco de Esquerda (BE) quer criar uma Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, definindo para isso "um conjunto de obrigações que o Estado tem para com os cidadãos e criando uma Conferência Nacional que engloba todos os atores envolvidos do processo", desde o Governo, aos municípios, empresas privadas ou organizações ambientalistas.

Em declarações à TSF, Carlos Matias, deputado do Bloco de Esquerda, explica que se trata de uma lei que vai permitir executar muitas políticas que já existem isoladamente de forma integrada.

Carlos Matias explica o que está em causa na proposta da Lei de Bases

Uma proposta em relação à qual a Ordem dos Nutricionistas e a FAO subscreveram um documento a pedir a aprovação de todos os grupos parlamentares.

A ideia do Bloco de Esquerda é que seja o Primeiro-ministro ou um dos adjuntos a liderar o acompanhamento da aplicação da nova lei, pela importância que lhe atribui, e garante que, apesar de ser "uma lei chapéu", a entrada em vigor vai permitir mudanças concretas na vida das pessoas.

Deputado bloquista dá exemplo das famílias com dificuldades alimentares

Os bloquistas acreditam que esta proposta vai contar com luz verde do Parlamento e, em particular, do Partido Socialista.