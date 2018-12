Begonha quer "aprofundamento à esquerda" e admite presença de BE e PCP no Governo

A recém-eleita secretária-geral da Juventude Socialista (JS), Maria Begonha, defendeu, em entrevista ao jornalista Fernando Alves nas manhãs da TSF, um "aprofundamento à esquerda" do Partido Socialista e não vê "com maus olhos" a presença do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista de um futuro Governo de iniciativa PS.

"Acho que aquilo que o PS conseguiu fazer com outros partidos à esquerda nos últimos anos foi um aprofundamento democrático incrível. Estou a favor de uma possibilidade de maior convergência. Não tenho qualquer receio de dizer que a JS não vê com maus olhos esse aprofundamento, essa convergência. O importante para mim é que o Partido Socialista se apresente com um programa de esquerda, é percebermos que o PS se apresenta às eleições possivelmente sozinho e, portanto, estamos empenhados em influenciar esse programa de governo e que a existir com diálogos e pontes sejam à esquerda."

A secretária-geral da JS que viu a sua candidatura envolvida em polémica por alegadamente ter mentido no currículo acredita que esses eventos não vão condicionar o seu mandato: "Não condiciona, desconheço qualquer resultado [da providência cautelar], mas não condiciona."

Maria Begonha negou que o facto de o PS e da JS nem sempre terem posiçõe uníssonas, isso não significa que os seniores do partido rejeitem a importância da Juventude: "O Partido Socialista, sempre que a JS foi mais inconformada, mais reivindicativa, soube reconhecer que acrescentámos pluralidade ao projeto do PS."

É o caso da vontade da Juventude Socialista de tornar o ensino superior isento de propinas: "Não temos neste momento uma ideia de que o PS nos acompanhe na ideia de implementar a propina zero, mas queremos fazer o debate social e esperamos que o partido nos acompanhe mais tarde."

Para o futuro, Maria Begonha quer que o seu mandato seja marcado pelo "direito à independência" dos jovens, isto é, "o direito ao trabalho, à qualificação democratização do ensino e da habitação".

A jovem socialista rejeita "a normalização da precariedade" e defende "o emprego público, mais contratação para o Estado, mais proteção social e mais programas públicos".

Noutro plano, Begonha admitiu que o discurso de Pedro Nuno Santos marcou o congresso da JS, mas negou que este tenha sido o congresso do pedro-nunismo: "Foi um congresso que também fica marcado pelo discurso de Pedro Nuno que traz uma mensagem importante para a minha geração."