Bloco de Esquerda exige mais investimento público

O Bloco de Esquerda desafiou, este domingo, o Governo a aumentar o investimento público, em especial na saúde, educação, ferrovia e ciência. No encerramento do Fórum Socialismo, a líder bloquista, Catarina Martins, defendeu que o próximo Orçamento de Estado deve também garantir mais rendimentos para as famílias.

Catarina Martins deixou críticas ao governo e à direita. Ouça a reportagem na 'rentrée' do Bloco

Em Leiria, os trabalhos terminaram este domingo como começaram na sexta-feira: com ataques ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças. A líder bloquista não tem dúvidas que o governo socialista "foi irresponsável" nos primeiros três anos da legislatura, sempre que "virou costas a uma urgência social" e "hesitou quando era preciso coragem para enfrentar os interesses económicos", mas também sempre que "deixou na gaveta uma despesa necessária" para "renovar equipamento hospitalar" e "garantir um serviço ferroviário digno". Ou ainda quando, na perspetiva do Bloco de Esquerda, "defraudou as expectativas dos pensionistas com longas carreiras contributivas e quando deixou que o investimento público caísse para mínimos históricos".

Se, para Catarina Martins, o executivo PS "podia e devia ter ido mais longe", a direita e a troika não se livram de críticas, com o Bloco de Esquerda a exigir mais investimento público e um caminho no avesso da austeridade.

"Este é o tempo da responsabilidade e do investimento", declarou Catarina Martins no encerramento do Fórum Socialismo. "Devolvemos os cortes, está na hora de devolver o futuro. A direita quis desistir do país, nós queremos investir no País. A direita gastou com negócios privados, nós queremos investir em serviços públicos. A direita quer fazer do País um velho negócio, nós queremos fazer com o investimento um novo país".

Na 'reentré' em Leiria, a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda pediu ao PS mais coragem no próximo Orçamento do Estado para "continuar o caminho de recuperação do País". Um caminho que - acredita - "não põe as contas públicas em risco, não é irresponsável e muito menos eleitoralista".

Para Catarina Martins, o PS recuou em nome do combate ao défice e de um cartaz eleitoral. Mas "contas certas não é um défice zero para Bruxelas ver quando falta o essencial na CP ou no Serviço Nacional de Saúde ou na escola pública". Pelo contrário, para o Bloco, "disfarçar o défice das contas aumentando o défice social, depauperando serviços públicos" e "destruindo a capacidade do Estado de responder às populações" é, "isso sim, irresponsável".

Um discurso a exigir aumentos dos salários e das pensões e uma nova legislação laboral para reverter medidas impostas pela troika. A dirigente bloquista garante que "é possível não só atualizar todas as pensões como garantir o aumento mínimo de 10 euros nas pensões mais baixas logo em janeiro de 2019".

Segundo Catarina Martins, é objetivo do Bloco "avançar na eliminação da dupla penalização [para acabar] ainda nesta legislatura com o corte de fator de sustentabilidade para quem tem 40 anos de trabalho e 60 anos de idade".

Nas negociações do próximo Orçamento do Estado, o Bloco de Esquerda quer impor uma fatia de 1% para a Cultura, mas defende também um reforço do investimento na saúde, educação, ciência e ferrovia. Pretende acabar com as taxas moderadoras, baixar custas judiciais e propinas e cortar no IVA da eletricidade e do gás.