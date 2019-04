Bloco vota a favor da moção do PSD para construir oleoduto no Aeroporto de Lisboa

O PSD pode contar com o voto a favor do Bloco de Esquerda para a construção de um oleoduto no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

No Fórum TSF, o vereador do PSD da autarquia de Lisboa tinha anunciado que vai apresentar uma moção, na próxima reunião de câmara para exigir ao Governo a construção de um pipeline, semelhante ao que fornece o Aeroporto do Porto. O objetivo é evitar futuros problemas de abastecimento no aeroporto mais movimentado do país.

O vereador do Bloco de Esquerda garantiu à TSF que o partido é a favor da construção do oleoduto.

"Naturalmente que votaremos a favor desta moção. Se andarmos a correr atrás do prejuízo de uma empresa deveria ser pública na qual o Estado devia ter capacidade de intervenção e, neste momento, não tem essa capacidade de intervenção. Vai ter de negociar em más condições com uma empresa privada", explicou Manuel Grilo.

Contudo, o vereador bloquista acusa os partidos de direita de "hipocrisia", referindo que tanto o PSD como o CDS, responsáveis pela privatização da ANA, "não acautelaram a situação do abastecimento".

O vereador social-democrata João Pedro Costa considera que a necessidade de abastecimento é uma das lições a tirar da crise energética dos últimos dias, provocada pela greve dos motoristas de matérias perigosas.

A TSF contactar o presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, e os vereadores de outros partidos, mas sem sucesso.

*com Guilhermina Sousa