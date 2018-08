Bloquistas juntam-se à direita nas críticas sobre o "colapso ferroviário"

O Bloco de Esquerda juntou-se ao PSD e ao CDS no pedido de explicações ao governo sobre as falhas no serviço ferroviário, ocorridas este fim-de-semana. A problemática prende-se com a suspensão da venda de bilhetes para as viagens de longo curso devido ao calor no interior das carruagens.

Os partidos da oposição vieram esta segunda-feira denunciar um cenário de colapso, que foi já rejeitado pelo ministério do planeamento, e apesar do desmentido do governo - que fala em problemas pontuais - o Bloco de Esquerda diz que faltam mais esclarecimentos.

Isabel Pires, deputada e dirigente do partido, defende que são necessárias conclusões imediatas sobre o que aconteceu nos últimos dias.

Deputada do Bloco de Esquerda garante que é necessário tomar medidas

Para a deputada bloquista, apesar das dificuldades enfrentadas pela degradação profunda da ferrovia e dos serviços prestados, o governo tem margem para agir.