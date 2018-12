Rio apela à reabertura do diálogo entre Governo e Liga dos Bombeiros

O líder do PSD apelou esta segunda-feira ao Governo para que, em nome do interesse nacional, retome as negociações com os bombeiros, considerando que o executivo cometeu um erro ao aprovar uma reforma que tem a oposição daqueles.

"Eu acho que o Governo cometeu, naturalmente, um erro que é não ter dialogado com os bombeiros, não ter ouvido suficientemente a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Todos estão contra a reforma que o Governo pretende fazer", afirmou Rui Rio.

Sem fazer considerações sobre quem tem ou não razão, o social-democrata defendeu que a reforma da Proteção Civil não pode ser feita contra os bombeiros, mas com eles.

"O apelo que eu faço é que o ministro e, particularmente, o Governo, se sente à mesa com os bombeiros e com calma ponham o interesse nacional e a segurança das populações em cima de tudo e dialoguem para encontrar uma solução", declarou.

O presidente do PSD não tem dúvidas de que a solução encontrada pelo Governo, liderado pelo socialista António Costa, e que já foi aprovada em Conselho de Ministros, "vai ser, aparentemente, muito difícil de levar acabo" pelo que, espera, que "da parte do Governo haja o bom sendo de ouvir os bombeiros e que os bombeiros tenham a devida calma para o ouvir o Governo".

"É a única via sensata", defendeu, disse.

Questionado sobre se se subscrevia as declarações de social-democrata Duarte Marques que acusou, hoje, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, de "arrogância política", Rui Rio, sublinhou que como líder da oposição não lhe compete estar a acicatar os ânimos, pretendendo, apenas, ver o problema resolvido.