Câmara do Porto rasga relações com Associação Nacional de Municípios

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou que vai propor esta terça-feira na reunião do executivo municipal, que a autarquia deixe de se associar a quaisquer decisões adotadas pela Associação Nacional de Municípios.

É a mais recente etapa de uma polémica em torno do acordo alcançado pela associação com o Governo, sobre o pacote de descentralização de poderes, que inclui uma proposta de alteração da Lei das Finanças Locais.

O autarca portuense preparou uma moção que será apresentada na reunião agendada para esta terça-feira. Para o vereador do PSD, Álvaro Almeida, esta é uma "medida pouco democrática."

"As associações existem para defenderem os interesses dos seus membros. (...) Participar numa associação é aceitar as suas decisões e senão se concorda com a direção, há órgãos próprios e meios democráticos para lutar substituir a direção", defendeu o vereador social-democrata, em declarações à TSF.

Por outro lado, o vereador socialista concorda com as razões de Rui Moreira quanto às críticas ao acordo mas não nos termos da resposta.

"No mundo democrático é normal que nas instituições haja decisões que não me merecem o acordo de todos e a atitude correta é o diálogo", explicou Manuel Pizarro, garantindo ainda que "não haverá posições definitivas na reunião" marcada para esta terça-feira.

