"Caos na ferrovia" discutido no parlamento a 6 de setembro

A comissão permanente extraordinária, pedida pelo CDS-PP, para debater os problemas da ferrovia foi, esta segunda-feira, rejeitada em reunião da conferência de líderes, que se reuniu no parlamento, apesar dos votos a favor de centristas e PSD. Um "erro", garantiu no final do encontro Telmo Correia, do CDS, que lamentou os votos contra dos partidos da esquerda parlamentar.

"É uma questão (da ferrovia) grave há muito tempo, mas de há uns meses a esta parte tem atingido uma situação insustentável", sublinhou o centrista, acrescentando que, nomeadamente na linha do Oeste, se tem vivido um autêntico "caos".

Uma ideia também defendida por Fernando Negrão, pelo PSD, que acredita que antecipar a reunião da comissão permanente se justificava. Mas, pela esquerda, Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, garante que o objetivo centrista é outro.

Ouça a reportagem da jornalista Raquel de Melo sobre "o caos na ferrovia"

"O CDS não conta com o Bloco de Esquerda para fazer da Assembleia da República um palco para a discussão da privatização da CP ou da concessão de serviços ferroviários", asseverou o bloquista. Na mesma linha, João Oliveira, do PCP, pede calma e ponderação para a discussão do assunto e lembra que o CDS tem chumbado propostas comunistas para avançar com plano nacional para a ferrovia, dando como exemplo um projeto de resolução apresentado pelo partido e rejeitada pelos centristas a 15 de junho último.

Já Pedro Delgado Alves, do PS, ironiza dizendo injusta a crítica de que o CDS acordou agora para este problemas na ferrovia, pois esteve "bem acordado" quando integrou o governo de coligação.

Ainda não há agenda oficial para a reunião da comissão permanente da Assembleia da República, marcada para dia 6 de setembro, mas todos os partidos concordam que o assunto da ferrovia deve ser discutido no encontro. Do lado do governo também há disponibilidade de prestar esclarecimentos e de se fazer representar pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Marques.