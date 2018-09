Carlos César reconhece "falhas" do Governo na transferência do Infarmed

Carlos César reconhece ao Governo "falhas" do Governo no processo de transferência do Infarmed para o Porto.

"O Governo [primeiro] decidiu, depois mandou avaliar (...) Nesse detalhe está o problema", assumiu no programa da TSF "Almoços Grátis".

O socialista defendeu que "o que devia ter acontecido era o Governo anunciar que tinha essa intenção, que a estava a estudar, e que tinha mandado avaliá-la para assim decidir."

"Independentemente das falhas, o Governo tratou este assunto com um sentido de seriedade e muita generosidade", ressalvou.

Para Luís Montenegro, todo o processo é "uma forma insultuosa de tratar o Porto, o norte do país e a matéria de descentralização dos serviços". Desde a decisão de mudar a sede do Infarmed para o Porto depois da candidatura falhada para acolher a Agência Europeia do Medicamento, ao remeter da decisão sobre a (afinal eventual) transferência para a Comissão Independente para a Descentralização.

"Ninguém sabe bem porquê o Governo claudicou e porventura, é a hipótese mais plausível, sucumbiu perante interesses internos instalados nesta instituição."

O certo é que "não estava preparado para prometer, porque depois prometeu aquilo que não cumpriu".

Com Anselmo Crespo e Nuno Domingues