Carlos Moedas é o mandatário do PSD às eleições Europeias

O comissário europeu Carlos Moedas foi escolhido para ser o mandatário do PSD para as próximas eleições Europeias. O anúncio foi feito por Paulo Rangel na convenção do PSD, esta tarde.

Na resposta, quando subiu ao palco após o anúncio, Carlos Moedas elogiou o cabeça de lista do PSD às eleições Europeias de maio e mostrou-se muito satisfeito com o convite de Paulo Rangel e Rui Rio.

(Notícia em atualização)