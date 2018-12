Carlos Zorrinho apela ao "voto útil" nos socialistas nas europeias de 2019

O líder dos eurodeputados do PS apelou, esta sexta-feira, ao "voto útil" nos socialistas nas próximas eleições europeias, defendendo que é a opção para "salvar o projeto europeu" dos nacionalistas e populistas, bem como uma alternativa ao neoliberalismo conservador.

"Não haverá, em maio de 2019, voto mais útil nas eleições europeias do que aqueles que forem canalizados para os socialistas e sociais-democratas em toda a Europa e para o PS em Portugal.

"É um voto útil para salvar o projeto europeu dos radicalismos populistas e nacionalistas e também um voto útil para libertar a Europa do jugo neoliberal e socialmente insensível", disse Carlos Zorrinho, na sessão de abertura do Congresso do Partido Socialista Europeu, em Lisboa.

Para o antigo presidente do grupo parlamentar do PS, nas próximas eleições europeias há "dois combates fundamentais", quer pela "sobrevivência do projeto europeu de paz, de liberdade de expressão e de igualdade de género, vencendo os antieuropeus", quer para "mostrar que, entre os que defendem a Europa, há alternativas".

Com o primeiro-ministro, António Costa, sentado na primeira fila da plateia a assistir à sessão de abertura do congresso - e muito aplaudido à chegada -, o líder dos eurodeputados do PS fez também rasgados elogios à política seguida pelo Governo português, que, defende, pode ser uma inspiração para a manutenção de um projeto europeu.

"A Europa para ser um projeto vencedor tem de ter um projeto forte e positivo. É neste sentido que a experiência de governação progressista em Portugal é uma inspiração muito forte para esta equação", acrescentou, num discurso em que procurou também incentivar os membros da família política do PS a mobilizarem-se contra o discurso do medo que disse ser propagado pelas correntes populistas.

António Costa e Fernando Medina com Sergei Stanishev (PSE) e Frans Timmermans, no Congresso do Partido Socialista Europeu, em Lisboa. Foto: Mário Cruz/Lusa

Medina afirma que os autarcas progressistas dominam nas principais cidades mundiais

No arranque do Congresso do Partido Socialista Europeu marcou também presença o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que assinalou a escassez de primeiros-ministros socialistas na Europa, mas sublinhou a prevalência de autarcas progressistas nas principais cidades europeias, alegando que é a única agenda que responde aos problemas dos cidadãos.

"Se viram o que acontece nos principais meios urbanos, concluímos que as principais cidades do mundo são governadas por progressistas. E mesmo no pequeno número de grandes cidades que não têm autarcas progressistas, mas de direita, a maior parte delas segue uma agenda de políticas progressistas", disse, muito aplaudido.

E acrescentou: "A agenda progressista é a única que responde aos problemas dos cidadãos".

Já no final da intervenção, Fernando Medina, que é também membro do secretariado nacional do PS, deixou elogios ao candidato socialista a presidente da Comissão Europeia nas próximas eleições europeias, o holandês Frans Timmermans.

"Vai erguer a bandeira dos socialistas e progressistas europeus", exclamou o autarca, num momento em que se afigura difícil a tarefa dos socialistas na corrida à presidência da Comissão Europeia, frente ao candidato do Partido Popular Europeu, Manfred Weber.