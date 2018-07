Catarina Martins pede "investigação e regras firmes" sobre fundos de Pedrógão

Catarina Martins exige "investigação e regras firmes" na investigação sobre o alegado uso indevido de fundos para a reconstrução de primeiras habitações em Pedrógão Grande e pede rapidez na conclusão das investigações.

A coordenadora do Bloco de Esquerda referia-se às alegadas irregularidades no destino das verbas que terão sido canalizadas para a reconstrução de casas não prioritárias na sequência dos incêndios do ano passado, informações avançadas pela revista Visão.

Catarina Martins diz que é necessário que "tudo o que seja irregular seja corrigido e punido".

Catarina Martins ressalva, no entanto, que apesar deste caso é preciso continuar a apoiar os que mais precisam: "Não podemos esquecer que há muitas reais vitimas da tragédia que ainda estão a aguardar apoio. Nós não podemos também lançar uma espécie de desconfiança para toda a gente".