CDS critica exclusão "inadmissível e incompreensível" de médicos

No dia em que surgiu o despacho do Governo que para a contratação de profissionais de saúde que substituam saídas definitivas, deixando de ser necessária autorização do ministro das Finanças, a presidente do CDS criticou que os médicos fiquem fora do alcance da medida.

"Exclui de forma inadmissível e incompreensível os médicos. Não compreendemos a razão da exclusão. Não existe qualquer racional", critica a líder centrista.

Assunção Cristas afirma que durante a recente visita a algumas instituições de saúde ouviu queixas sobre a falta de médicos e as condições em que os médicos trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) concluindo que ​​esse "um dos problemas centrais neste momento".

No retrato da presidente do CDS o SNS está "à beira do colapso", num "caos sem precedentes". Cristas acusa o primeiro-ministro de ser "vítima de cegueira ideológica" e revelar "extrema insensibilidade", preferindo "ações de propaganda" como o "envergonhado roteiro pela Saúde",

"A austeridade encapotada, as cativações para lá do que seria razoável, a decisão precipitada do governo de repor as 35 horas semanais de trabalho na função pública sem acautelar os meios para responder a essa mudança, conduziram o Serviço Nacional de Saúde é um caos sem precedentes", acusou Assunção Cristas.

A líder do CDS anunciou um projeto de resolução para desafiar o Governo a apresentar ainda antes do final desta legislatura, um mapa com os Centros Integrados de Responsabilidade que pretende criar, em que hospitais e especialidades, com a respetiva calendarização.

"Sabemos que há casos em que foi sinalizado o interesse de avançar com Centros Integrados de Responsabilidade mas as autorizações não surgiram".