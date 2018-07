CDS diz que "não é possível aprovar este OE" e promete "não desistir" de Tancos

Assunção Cristas garantiu, esta segunda-feira, no Palácio de Belém que "para o CDS não é possível sequer pensar em aprovar este Orçamento", tendo em conta a diferença que existe entre as propostas "das esquerdas unidas" e as defendidas pelo partido que lidera.

No final da audiência de perto de uma hora e meia com o presidente da República, a presidente centrista disse-se convicta de que "o OE passará", mas rejeita que isso possa acontecer com os votos do CDS.

Ouça as declarações de Assunção Cristas

Em declarações aos jornalistas, a presidente do CDS referiu vários temas que preocupam o partido, que vão desde a "degradação evidente na prestação de serviços da parte do Estado, nomeadamente na área da saúde", à "quebra de investimento notória, em particular na área das infraestruturas", salientando o que ainda falta saber sobre o caso de desaparecimento de material militar em Tancos.

Assunção Cristas diz que não vai deixar "morrer o assunto" do caso de Tancos

"O CDS não deixará morrer este assunto sem que tenha sido esclarecido tudo aquilo que se passou", asseverou Assunção Cristas, reiterando que "a questão está longe de estar encerrada". "Os protagonistas desta história não estão em condições de a levar a bom porto", acrescentou a presidente do CDS, reservando para depois das audições na Comissão de Defesa, no parlamento, eventual pedido por parte do partido para a criação de uma Comissão de Inquérito.

Questionada pelos jornalistas sobre a polémica que envolve Ricardo Robles, Cristas rejeitou qualquer comentário. "Seria uma grande deselegância da minha parte, uma deselegância institucional com o presidente da República".