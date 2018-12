CDS propõe audição de 45 pessoas por causa de Tancos

Os deputados do CDS Telmo Correia, António Carlos Monteiro e Álvaro Castello-Branco propõem "a audição" de 45 "personalidades e entidades" para serem ouvidas no âmbito da Comissão de Inquérito ao furto de Tancos e com o intuito de se apurarem as "consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos".

António Costa, os atuais ministros da Administração Interna, Justiça e Defesa Nacional bem como o ex-ministro Azeredo Lopes estão na lista de pessoas que os centristas acreditam ser importante ouvir. Bem como a ex-Procuradora Geral da República, Joana Marques Vidal, e a sua sucessora, Lucília Gago.

O ex-chefe do Estado-Maior do Exército, General José Rovisco Duarte, o ex-chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, General Artur Pina Monteiro, o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, Coronel Luís Augusto Vieira e o ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar, Major Vasco Brazão também estão entre os nomes escolhidos pelo CDS para serem ouvidos.

Também o ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes, Tenente-General Martins Pereira, o ex-assessor militar no gabinete do primeiro-ministro do Governo XXI Governo Constitucional, Vice-Almirante José Alfredo Monteiro Montenegro e o assessor militar no Gabinete do Primeiro-ministro do Governo XXI Governo Constitucional e ex-adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas, Major-General Tiago Vasconcelos, foram chamados pelo centristas.

Leia o requerimento do CDS na íntegra:

"Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis e correspondendo à organização dos trabalhos da Comissão de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos, os Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP abaixo assinados vêm propor a V.Ex.ª a audição das personalidades e entidades que ora se indica, cuja realização deverá obedecer à seguinte ordem:

* Ex-Comandante das Forças Terrestres, Tenente General António Faria Menezes

* Ex-Comandante Logística, Tenente General José Antunes Calçada

* Comandante do Regimento de Engenharia 1, Coronel João Paulo de Almeida

* Comandante da Unidade de Apoio Geral do Exército, Coronel Manuel Duarte de Amorim Ribeiro

* Comandante do Regimento de Infantaria 15, Coronel Francisco José Ferreira Duarte

* Comandante do Regimento de Paraquedistas, Coronel Hilário Dionísio Peixeiro

* Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, Tenente Coronel David Teixeira Correia

* Ex-Comandante da Brigada Mecanizada, Major-General Luís Nunes da Fonseca

* Chefe de Gabinete do ex-CEME, Major-General José António de Figueiredo Feliciano

* Ex-Chefe de Gabinete do ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes e atual Adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas, Tenente-General Martins Pereira

* Ex-Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Rovisco Duarte

* Ex-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, General Artur Pina Monteiro

* Ex-Assessor militar no Gabinete do Primeiro-ministro do Governo XXI Governo Constitucional, Vice-Almirante José Alfredo Monteiro Montenegro

* Assessor militar no Gabinete do Primeiro-ministro do Governo XXI Governo Constitucional e ex-adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas, Major-General Tiago Vasconcelos

* Chefe do Estado Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca

* Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro

* Ex-Diretor da Polícia Judiciária Militar, Coronel Luís Augusto Vieira

* Ex-Porta-voz da Polícia Judiciária Militar, Major Vasco Brazão

* Ex-Diretor do Departamento de Investigação Criminal da PJM, Coronel Manuel Estalagem

* Investigador da Polícia Judiciária Militar, Major Roberto Pinto da Costa

* Investigador-chefe da Polícia Judiciária Militar, Capitão João Bengalinha

* Militar da GNR destacado na Polícia Judiciária Militar, 1º Sargento Mário Lage de Carvalho

* Investigador da Polícia Judiciária Militar, Sargento-chefe José Carlos Mota

* Chefe da secção de investigação criminal da GNR de Faro, Tenente Coronel Luís Sequeira

* Militar do Destacamento de Loulé da GNR, Sargento Lima Santos

* Militar do Destacamento de Loulé da GNR Sargento José Gonçalves

* Militar do Destacamento de Loulé da GNR, Guarda Bruno Ataíde

* João Paulino

* Paulo Lemos

* Diretor da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves

* Ex-Diretor da Polícia Judiciária, Dr. José Maria de Almeida Rodrigues

* Ex-Procuradora Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal

* Procuradora Geral da República, Dra. Lucília Gago

* Ex-Secretário-geral do SIRP, Dr. Júlio Pereira

* Secretária-geral do SIRP, Dra. Graça Mira Gomes

* Secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Dra. Helena Fazenda

* Chefe de Gabinete do ex-ministro da Defesa Nacional, Dra. Maria João Mendes

* Diretor da Polícia Judiciária Militar, Capitão-de-mar-e-guerra Paulo Isabel

* Ex-Comandante-geral da GNR, Tenente-General Manuel Mateus Couto

* Comandante-geral da GNR, Tenente-General Luís Francisco Botelho Miguel

* Ex-Ministro da Defesa Nacional, Prof. Dr. José Alberto Azeredo Lopes

* Ministro da Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita

* Ministra da Justiça, Dra. Francisca Van Dunem

* Ministro da Defesa Nacional, Prof. Dr. João Gomes Cravinho

* Primeiro-ministro, Dr. António Costa

Palácio de S. Bento, 3 de dezembro de 2018,

Os Deputados

Telmo Correia

António Carlos Monteiro

Álvaro Castello-Branco"