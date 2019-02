"Mal seria" se o PSD não apoiasse a moção de censura do CDS ao Governo

"Acho que faz muito bem. Mal seria...", comentou o vice-presidente do CDS, Nuno Melo, que é também cabeça de lista do partido às europeias, à margem de uma ação de pré-campanha.

"Ainda bem porque o espaço político de centro-direita tem que se concentrar numa oposição a um Governo que é mau e a um PS que nem sequer deveria ser Governo", afirmou Nuno Melo, a três dias do debate da moção de censura, anunciada por Assunção Cristas.

Nuno Melo diz preferir este posicionamento dos sociais-democratas a uma aproximação aos socialistas, como aconteceu no passado, após a chegada de Rui Rio à liderança do PSD.

"Prefiro ver um PSD que vota a favor das moções de censura que o CDS apresenta do que um PSD que se senta com o PS a celebrar acordos em áreas que são, para nós, graves, entre elas as que consagram impostos europeus ou uma vontade de descentralização que o mundo autárquico repudia", acrescentou.

A moção de censura ao Governo, anunciada pela líder do CDS na sexta-feira, vai ser discutida no Parlamento na próxima quarta-feira.

Assunção Cristas justificou a moção de censura com "o esgotamento" do Governo, "incapaz de encontrar soluções" para o país e de só estar a pensar "nas próximas eleições".

Esta será a segunda moção de censura ao Governo minoritário do PS, chefiado por António Costa, ambas apresentadas pelo CDS.

A última a ser discutida no Parlamento foi também apresentada pelo CDS, a 24 de outubro de 2017, centrada nas falhas do Estado no combate aos grandes incêndios desse ano. Foi rejeitada com 122 votos contra, do PS, PCP, BE, PEV e do deputado do PAN, e 105 votos favoráveis, do CDS-PP e do PSD.

Para ser aprovada, o que implica a queda do Governo, a moção tem que obter 116 votos. O PS e os outros partidos de esquerda (PCP, BE e PEV) têm maioria na Assembleia da República.