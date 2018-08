CDS vai pedir auditoria aos fundos se não ficar satisfeito com explicações de Siza Vieira

O CDS admite pedir uma auditoria aos fundos para a reconstrução das casas que arderam no incêndio à Inspeção-Geral de Finanças, caso as explicações do ministro Adjunto Pedro Siza Vieira no Parlamento não sejam suficientemente esclarecedoras.

Uma reportagem da Visão e da TVI revela casos de pessoas que mudaram a morada fiscal para beneficiar da reconstrução de casa de férias ou de casas que não eram habitadas há anos. São também levantadas suspeitas sobre o alegado favorecimento de familiares e amigos de autarcas de Pedrógão Grande.

A deputada centrista Patrícia Fonseca sublinha que são necessários esclarecimentos: "Estamos a chamar o senhor ministro Adjunto, mas não pomos de parte a hipótese a uma auditoria à Inspeção-Geral de Finanças se for necessário. É preciso é apurar todas as responsabilidades e, de facto, esclarecer se houve ou não fraude na atribuição destes apoios."

Patrícia Fonseca considera que foi posta em causa a confiança dos portugueses nas entidades públicas que gerem estes fundos: "Estão em causa donativos dos portugueses que se mobilizaram de uma forma que não tem precedentes. A população portuguesa é tida como uma população bastante solidária e, portanto, não se pode pôr em causa a confiança nos organismos do Estado que gerem os dinheiros."