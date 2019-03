"Centeno e Costa impuseram espartilhos muito pesados na Saúde"

O CDS acusa o governo de fazer propaganda aos resultados económicos à custa do desinvestimento nos serviços públicos e, em particular, na saúde. Esta quinta-feira, os centristas fazem uma interpelação ao governo na Assembleia da República sobre o setor da Saúde.



A deputada do CDS, Isabel Galriça Neto, assegura que o Governo teima em não resolver problemas.

PUB

"É penoso, realmente, ouvir a quantidade de promessas e de anúncios que são feitos, a desvalorização dos problemas graves e concretos na assistência clínica, e depois a constatação da não resolução de problemas. Portanto, o que nós vimos ao fim e ao cabo é insistir naquilo que temos dito ao longo de toda a legislatura. Este Governo não governa. Na saúde Centeno e Costa impuseram espartilhos muito pesados e os problemas de norte a sul do país estão à vista e queremos perguntar ao Governo quando é que vai efetivamente governar, que é, como disse ainda hoje a senhora ministra, resolver problemas - mas não é isso que ela tem feito."

Para a deputada centrista, fica claro que, nos últimos três anos e meio de governação socialista, o executivo de Costa se limitou a fazer promessas que não cumpriu.

"Temos um Governo que propagandeia grandes vitórias do ponto de vista económico e financeiro, mas que se esquece de dizer que foi à custa de desinvestimento nos serviços públicos, com consequências muito gravosas para os cidadãos. Um governo que atira ideologia para cima dos problemas, com questões sobre a lei de bases que, se calhar, não estão assim tão transparentes e tão claras quanto se desejaria. Ainda mais porque, relembro, há um processo na especialidade a decorrer nesta casa. Portanto, como eu disse hoje de manhã é o Governo do "inconseguimento": fez anúncios, fez promessas, mas concretizar e resolver problemas aos portugueses não. É um Governo falhado."