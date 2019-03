"Com Marcelo Rebelo de Sousa nada é por acaso." Nem os afetos

Popular, sempre de agenda preenchida e muito interventivo tanto na cena política como no contacto com a população, Marcelo Rebelo de Sousa poderá ter de mudar o seu estilo se avançar para um novo mandato.

Assim defendem Felisbela Lopes e Leonete Botelho, autoras do livro "Marcelo - presidente todos os dias", apresentado esta sexta-feira, na véspera do dia em que se assinalam três anos da tomada de posse.

Em entrevista à TSF, conduzida por Fernando Alves, Felisbela Lopes defende que o Presidente da República vai ter de mudar.

"Vai ter de introduzir uma nova agenda social (...) e encontrar um outro relacionamento com o Governo, se calhar mais disruptivo. Mas também de "reformatar o seu relacionamento com as pessoas", que começam a ficar "cansadas das selfies" e sobretudo do "excesso de comentário", considera a professora da Universidade do Minho.

Por outro lado, "com Marcelo Rebelo de Sousa nada é por acaso": "Os gestos de afetividade têm um enorme significado político e um grande impacto mediático", lembra Felisbela Lopes.

O presidente pode surpreender pelo gesto ou pela espontaneidade. Essa espontaneidade é construída, "mas nele parece espontânea e se calhar é".

"A personagem já virou pessoa."

Sobre os méritos do atual mandato, a jornalista do Público Leonete Botelho destaca o contributo que Marcelo deu para cimentar o conceito de nação num país.

Foto: Leonardo Negrão / Global Imagens

Os Presidentes da República não escrevem programas eleitorais, mas se o fizessem o de Marcelo seria "coser o povo, as elites, o território, o país que estava desagregado e partido."

Leonete Botelho revela o que considera ser o programa não escrito de Marcelo Rebelo de Sousa.

E também a diáspora não foi esquecida. Em três anos, o chefe de Estado fez mais de meia centena de deslocações ao estrangeiro, esteve em 32 países diferentes, e realizou, contando com a de Angola, 13 visitas de Estado.

As comemorações do Dia das Comunidades foram sempre assinaladas fora do país e até os três anos de mandato vão ser passado em Angola, opção que o próprio diz ter sido intencional.

Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse no dia 9 de março de 2016, após ter sido eleito nas presidenciais de 24 de janeiro desse ano com 52% dos votos.