Combustíveis: Governo admite alargar serviços mínimos "se for necessário"

PUB

Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, invocou o caso do Algarve, muito procurado em tempo de férias da Páscoa, para saber porque os serviços mínimos só foram decretados na Grande Lisboa e no Grande Porto.

Na resposta, António Costa adiantou que os serviços mínimos foram decretados "no âmbito do que tinha sido solicitado pela ANTRAM", a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias.

"Perante notícias de que pode ser necessário estender esta área, o Governo mantém-se em contacto quer com a ANTRAM quer com os sindicatos para alargar o que for necessário alargar", garantiu o primeiro-ministro.

Costa salientou que se trata de um "conflito entre entidades privadas e motoristas" e lembrou que o Estado decretou no dia 11 de abril os serviços mínimos, estando a promover "um esforço de mediação".

No debate quinzenal, Assunção Cristas quis ouvir garantias de que os portugueses terão combustível para viajar nos feriados da Páscoa.

António Costa garantiu que o "o Governo fará tudo para que o conflito seja ultrapassado"

"Promovendo o alarmismo é que promovemos uma corrida injustificada aos postos de combustível, acelerando a pressão sobre a sua capacidade de abastecimento normal", disse o primeiro-ministro.

Questionado ainda por Assunção Cristas sobre quem, no Governo, é o "responsável por gerir esta matéria", Costa assumiu para ele próprio essa tarefa:

"O responsável sou eu, através dos ministros competentes em cada uma das áreas", respondeu o líder do Governo, que, sobre o posicionamento da líder do CDS-PP em matérias como a greve dos enfermeiros, dos coletes amarelos ou dos motoristas, atirou: "Tudo lhe serve para essa ficção de que todos os males do mundo começaram com este Governo".

SAIBA TUDO SOBRE A CRISE DOS COMBUSTÍVEIS