Como podem os deputados do PSD ir à votação de Rui Rio? Faltando ao Parlamento

O presidente da Mesa do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, diz que os deputados do partido podem justificar a ausência na Assembleia da República, se faltarem para ir à votação da moção de confiança a Rui Rio.

Depois da votação no Conselho Nacional ter sido marcada para quinta-feira às 17h00, no Porto, fizeram ouvir-se críticas por parte dos militantes sociais-democratas, que alegam que a reunião entre em conflito com o seu horário laboral.

Em entrevista à TSF, o deputado Hugo Soares afirmou mesmo que a data e hora escolhidas mostram o desrespeito de Rui Rio pelos deputados do partido.

Em declarações à TSF, o presidente da Mesa do Conselho Nacional do PSD diz compreender "a angústia dos deputados, por terem de faltar ao trabalho parlamentar", mas afirma que é mais razoável a hipótese de os deputados faltarem do que a alteração do horário da reunião do Conselho Nacional.

Paulo Mota Pinta aconselha os deputados do PSD a dar uma falta justificada para ir à votação no Conselho Nacional

"Os deputados podem faltar e devem usar essas faltas. É uma falta perfeitamente justificada, uma vez que se trata de evidente trabalho político. Já marcar uma reunião para acabar as cinco ou seis da manhã - quando os [militantes do PSD] que são trabalhadores por conta de outrem, no dia seguinte, têm de trabalhar de manhã - seria menos compreensível", declarou.

Paulo Mota Pinto insiste que é preciso dar tempo a todos os militantes que pretendam intervir na reunião, sem quaisquer restrições de tempo. Quanto ao facto do Conselho Nacional se realizar no Porto, o social-democrata justifica a decisão com a maior dimensão do partido no Norte do país.

Paulo Mota Pinto explica porque foi o Porto a cidade escolhida para o Conselho Nacional

"A maior distrital é o Porto e a localização que obriga a menores deslocações é o Porto", esclareceu. "É perfeitamente justificável."