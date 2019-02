Costa dá oportunidade a nova geração socialista. "PS não precisa de repetir caras"

No final da tomada de posse dos novos membros do Governo, em Belém, o primeiro-ministro agradeceu aos ministros e secretários de Estado que estão de saída do executivo.

António Costa afirmou que esta era uma "remodelação que se impunha" para separar "a atividade governativa com a eleitoral", numa referência às eleições europeias. Os ex-ministros Pedro Marques e Maria Manuel Leitão Marques serão os cabeças de lista do PS para o Parlamento Europeu.

O primeiro-ministro garantiu ainda que as alterações "dão continuidade para executar o mesmo programa de Governo" e mostram que há oportunidade para a nova geração do PS, numa referência aos novos ministros Pedro Nuno Santos e Mariana Vieira da Silva.

"É demonstração que felizmente o PS conta com uma nova geração em que não precisa de repetir as mesmas caras, eleições após eleições, mandatos após mandatos, mas felizmente temos bons recursos que nos permite assegurar um rejuvenescimento nesta continuidade", sublinhou António Costa.

A jornalista Raquel de Melo ouviu António Costa após a tomada de posse em Belém.

Numa curta cerimónia, de cerca de dez minutos, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, Nelson de Souza tomou posse como ministro do Planeamento, Mariana Vieira da Silva como ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Os três eram secretários de Estado e subiram a ministros nesta remodelação do XXI Governo, a quarta a nível ministerial, que acontece após a escolha de Pedro Marques, até agora ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para cabeça de lista do PS às eleições europeias de 26 de maio, formalmente anunciada no sábado.

Ao nível das secretarias de Estado, assumiram hoje funções governativas Duarte Cordeiro, como Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares, Maria do Céu Albuquerque, como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Jorge Moreno Delgado, Infraestruturas, e a Alberto Souto de Miranda, como Adjunto e das Comunicações.

Outros quatro secretários de Estado foram reconduzidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa: Tiago Antunes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Luís Goes Pinheiro, Adjunto e da Modernização Administrativa, Rosa Monteiro, Cidadania e a Igualdade, e Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação.

