Costa perde terreno para Rio nas sondagens. Mas ainda é o mais popular

António Costa continua a ser o líder mais popular, mas está a perder terreno nas sondagens.

De acordo com o barómetro publicado este mês, o apoio ao primeiro-ministro desce para um novo mínimo, enquanto Rui Rio e o PSD recuperam a confiança.

Também Marcelo Rebelo de Sousa fica mal na fotografia, com os valores de popularidade a cair para níveis inferiores aos de Cavaco.

Segundo a sondagem da Aximage para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios , os níveis de popularidade de António Costa estão avaliados em 9,4 num um total de 20 pontos, quando há menos de um ano o secretário-geral do PS atingia quase 14 valores.

Ainda assim, António Costa é o líder partidário mais popular e o Partido Socialista continua a liderar na antecipação das eleições com 36% as intenções de voto.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, continua a ser considerado o melhor ministro de Costa, enquanto Marta Temido, ministra da Saúde, está no extremo oposto - é considerada a pior governante.

Pela primeira vez Rui Rio sobe de 6.4 pontos para 7,7 valores, com 31% dos portugueses a dizerem que confiam mais no líder social-democrata para ser primeiro-ministro. O PSD concentra agora 24,4% das intenções de voto.

Tanto o PCP como o Bloco de Esquerda caem nesta sondagem.

O secretário-geral do Partido Comunista passa de 9,6 para 7,6 valores. Provavelmente culpa do alegado favorecimento do genro de Jerónimo na Câmara de Loures.

Já Catarina Martins vê a popularidade cair de 9,6 para 8,8, mas é a segunda líder partidária mais popular. O Bloco de Esquerda mantém, as intenções de voto estáveis com 8,9%.

Tanto o CDS como a líder do partido estão em rota ascendente: Assunção Cristas sobe para 8,2 e o CDS sobe para 9,3% nas intenções de voto.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe a pior nota como presidente da República: 14.5 em 20 valores, quando em fevereiro do ano passado chegou a superar os 18 pontos. Desce mesmo para níveis abaixo de Cavaco Silva numa fase idêntica do mandato

O editor de Politica da TSF, Anselmo Crespo, comenta esta sondagem

Ficha técnica: a sondagem da Aximage tem uma amostra de 602 inquiridos: 285 homens e 317 mulheres, numa representatividade das várias regiões do país. Foi realizada via telefone entre 5 a 10 de fevereiro.