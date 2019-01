António Costa quer "renovar" geringonça após legislativas

Ouça as declarações de António Costa sobre a atual solução governativa

Em ano de legislativas, o primeiro-ministro António Costa garantiu que a atual geringonça pode ser renovada, independentemente dos resultados eleitorais.

"A prova final da bondade da atual solução governativa é não só que ela conclua bem a legislatura como também que ela se possa renovar para o futuro, independentemente dos resultados eleitorais", afirmou em declarações na Associação 25 de Abril, em Lisboa.

Na opinião de António Costa "o maior erro era, nesta pressa final de cada um começar a contabilizar os ganhos e perdas do ponto de vista eleitoral, podermos, por radicalismo precipitado ou por calculismo injustificado, pôr em causa aquilo que foi um fator de enriquecimento da democracia e de esperança para muitos portugueses", frisando que a esperança deve continuar a ser acalentada e acarinhada.

O chefe do Executivo reforça ainda que se deve manter "o equilíbrio de mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade e contas certas", assegurando que se trata de "um equilíbrio muito virtuoso que é necessário poder manter e continuar a fortalecer".

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, num breve discurso, referiu que quer que o PS vença as próximas eleições legislativas, mas não com maioria absoluta, de forma a permitir que a atual solução política de Governo minoritário socialista, com suporte parlamentar do Bloco, PCP e PEV, se mantenha na próxima legislatura.



Costa ouviu o recado e respondeu: "Se o Vasco Lourenço conseguir reunir todas os eleitores do país e conseguir combinar com todos o resultado certo que lhe dá essa fórmula mágica, fico muito contente".



"Mas o que convém é, para evitar um resultado, termos depois [outro] resultado que não desejamos. Portanto, à cautela convém assegurar que a atual solução política continua maioritária e que tem condições para continuar a governar", reagiu o secretário-geral do PS.