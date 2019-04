Costa rejeita "alarmismo" no debate sobre sustentabilidade da Segurança Social

PUB

A intervenção inicial do primeiro-ministro no debate quinzenal foi dedicada à sustentabilidade da Segurança Social, mas, logo no arranque do debate, António Costa foi confrontado sobre a greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, com o PSD a levar o tema para o debate. Fernando Negrão, líder parlamentar dos social-democratas, falou num "país em sobressalto" e, manifestando-se "preocupado", pediu explicações ao chefe do Governo.

Na resposta, António Costa salientou que se trata de um "conflito entre entidades privadas e motoristas" e que o Estado decretou no dia 11 de abril os serviços mínimos. "O Governo está em contacto com a ANTRAM e sindicatos. O Governo decretou atempadamente os serviços mínimos, decretou a requisição civil, promoveu um esforço de mediação", assinalou o líder do Governo, que adiantou ainda que os serviços mínimos podem não circunscrever-se apenas aos postos de combustível das regiões de Lisboa e Porto, podendo ser "alargados a outros pontos do país".

"Só um avião foi desviado porque preferiu ser abastecido noutro local. O abastecimento de aeroportos e forças de segurança está perfeitamente assegurado", disse ainda o primeiro-ministro que, na intervenção inicial - e referindo-se ao tema que o Executivo leva a debate com os deputados -, rejeitou uma "linha de alarmismo" em relação ao debate sobre o sistema de Segurança Social, considerando que o assunto "não tem receitas certas nem balas de prata", mas que tem "condições básicas de partida".

"Este Governo não transigirá e continuará apostado no caminho que definiu: mais e melhor emprego; condições para enfrentar o défice demográfico e defesa da sustentabilidade com gestão equilibrada e diversificação de fontes", disse o o primeiro-ministro.

A escolha do tema da sustentabilidade da Segurança Social pelo Governo acontece dias depois de a Fundação Francisco Manuel dos Santos ter divulgado um estudo sobre o estado do sistema de pensões em Portugal, no qual defende um aumento da idade da reforma para os 69 anos.

Neste ponto, o PSD acusou ainda o Governo de "dividir" os portugueses. "Quem divide os portugueses é quem quer fazer um corte de gerações, quem chamou peste grisalha aos nossos idosos", respondeu António Costa, numa referência ao deputado e vice-presidente da bancada social-democrata, Carlos Peixoto, que no debate se sentou ao lado do líder parlamentar do PSD.

Foto: Mário Cruz/Lusa

O tema da greve nos combustíveis voltou a debate durante a intervenção de Catarina Martins, com a coordenadora do BE a assinalar que o protesto se deve à "revolta de muitos trabalhadores" e às "expectativas de melhores condições de trabalho que têm batido contra a legislação laboral".

"Vamos votar alterações ao Código do Trabalho e votar contra a caducidade da contratação coletiva, que coloca a faca e o queijo nas mãos dos patrões. Quem quiser responder pelos trabalhadores, o que tem a fazer é revogar a legislação laboral da Troica de PSD e CDS-PP. E, é isso que o parlamento tem de fazer", disse a coordenadora bloquista, que, em jeito de desafio ao Governo, sublinhou ainda: "É combatendo a precariedade que se aumentam as contribuições para a Segurança Social".

Pelo Governo, António Costa defendeu a proposta do Governo para alterar a legislação laboral, com o primeiro-ministro a considerar que a lei "é boa" e "equilibrada", e que cabe agora ao parlamento aprovar a proposta final. "A nossa proposta é a primeira que, desde 1976, alarga os direitos dos trabalhadores", disse o primeiro-ministro, que admitiu, no entanto, que a proposta do Governo pode não ser a "dos sonhos" do BE, mas que é aquela que o Executivo considera que pode servir melhor os portugueses.

Foto: António Cotrim/Lusa

No debate, também o CDS-PP elaborou sobre o tema da sustentabilidade da Segurança Social, com Assunção Cristas a confrontar António Costa: "Quanto é que uma pessoa de 30, 40 ou 50 anos vai receber de reforma?", questionou a centrista.

"O que posso garantir aos portugueses é que, com o atual Governo, podemos garantir com uma Segurança Social pública e sustentada para a atual geração de pensionistas. Quando a senhora deputada for Governo não posso garantir nada, a não ser o pior", respondeu o líder do Executivo", que, perante várias questões dirigidas por Assunção Cristas sobre quanto irão ganhar os portugueses nas futuras reformas atirou: "Vá ao simulador. Podemos calcular nesse simulador a pensão a que temos direito e na data em que cada um pretende reformar-se".

Assunção Cristas acolheu as respostas e lamentou: "O senhor primeiro-ministro não responde a nada do que lhe perguntam, mas sabemos que os portugueses vão receber menos".

Outro dos temas levados pela líder do CDS-PP para o debate foi o da greve dos motoristas de transporte de combustíveis, com António Costa a repetir que fez o possível e o que a lei prevê, ou seja, fixar serviços mínimos. "Promovendo o alarmismo é que promovemos uma corrida injustificada aos postos de combustível, acelerando a pressão sobre a sua capacidade de abastecimento normal", disse ainda António Costa.

Pelo CDS-PP, Assunção Cristas quis ainda saber quem é que, no Governo, é o "responsável por gerir esta matéria". "O responsável sou eu, através dos ministros competentes em cada uma das áreas", respondeu o líder do Governo, que, sobre o posicionamento da líder do CDS-PP em matérias como a greve dos enfermeiros, dos coletes amarelos ou dos motoristas, atirou: "Tudo lhe serve para essa ficção de que todos os males do mundo começaram com este Governo".