"Denúncias graves." CDS pede audição urgente da Bastonária dos Farmacêuticos

O grupo parlamentar do CDS-PP entregou esta sexta-feira, na comissão parlamentar de Saúde, um requerimento para ouvir com caráter de urgência a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, na sequência das denúncias feitas ao ministério da Saúde sobre a falta de profissionais.

Numa carta enviada à ministra da Saúde, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, adiantou que o hospital de São João, no Porto, terá de encerrar os serviços farmacêuticos durante a noite por falta de pessoal, deixando também de poder dar apoio noturno a grande parte da região.

Isabel Galriça Neto, deputada do CDS-PP, disse, no parlamento, que é preciso ouvir os farmacêuticos sobre uma questão que entende ser de saúde pública.

"Quando um grupo profissional vem dizer que em vários hospitais - e não apenas no Hospital de São João - está comprometida a segurança clínica e a circulação do medicamento, isto tem que ver com a saúde dos portugueses. O CDS-PP quer ouvir o que têm os farmacêuticos a dizer sobre estas questões", disse a deputada.



Na denúncia enviada à ministra, a Ordem do Farmacêuticos dá conta de que o Hospital de São João era uma das unidades hospitalares que dava, até agora, apoio noturno a grande parte da zona norte, como Matosinhos e Gaia, que já tinham fechado os serviços de prevenção por incapacidade, e que também o São João vai ter de encerrar o serviço farmacêutico de prevenção entre as 20h00 e as 8h00.

"A segurança está em causa porque os farmacêuticos não são em número suficiente para as atividades que já hoje têm", escreve a bastonária na carta enviada a Marta Temido.

O CDS-PP considera as denúncias "muito graves e preocupantes" e lamenta que sejam os profissionais "mais uma vez, a dar conta dos riscos para os portugueses", sublinha Isabel Galriça Neto, que conclui: "O que está à mostra é o declínio do Serviço Nacional de Saúde por falta de investimento do Governo".