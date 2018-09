Depois dos toques na bola, Rui Rio dedicou-se aos passos de dança

Rui Rio começou o dia com uma partida de futebol com vários dirigentes social-democratas. Para a história do jogo ficam os dois golos que o presidente do PSD marcou, mas também o pénalti falhado que arrancou risos a David Justino.

Os dotes que mostrou em campo não foram suficientes para seguir em frente, mas passado poucas horas nada como uns passos de dança para desanuviar do esforço físico.

O presidente do PSD esteve 'desaparecido' 31 dias e regressou para uma 'rentrée' política que não considera ser o início de nada, até porque "se isto fosse uma 'rentrée', teria feito uma 'sortie' em agosto". Com ou sem 'sortier' ou 'rentrée' assumida pelo líder do PSD, a verdade é que Rio Rio esteve ausente durante um mês, o que chegou mesmo a valer-lhe críticas dentro do próprio partido.