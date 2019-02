Quinze anos depois de ter deixado a TSF, José Pacheco Pereira, António Lobo Xavier, Jorge Coelho e Carlos Andrade regressam à rádio onde nasceu um dos programas mais relevantes da política portuguesa.

Esta quinta-feira, dia 7 de fevereiro, a TSF estreia a Circulatura do Quadrado, numa edição especial - que começa excecionalmente às 21h15 - com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O painel de comentadores políticos regressa depois, todas as semanas, à antena da TSF, no horário de sempre: quinta-feira, depois das 23h00, a Circulatura do Quadrado vai olhar para o país político e para os principais acontecimentos internacionais, numa parceria com a TVI24.