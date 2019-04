"É preciso ter a coragem de ter o controlo público do SIRESP"

O Bloco de Esquerda (BE) vai voltar a apresentar um projeto para que o SIRESP, a rede de emergência nacional, seja retirado "das mãos" da empresa Altice e passe a ser controlado pelo Estado.

"Tomámos a decisão de reapresentar o projeto para o fim da Parceria Público Privada (PPP) e para o controlo do Estado do SIRESP, ou seja, tirar o SIRESP das mãos da Altice e garantir que o Estado é que trata das comunicações, como é sua obrigação", declarou a líder do Bloco em Viseu, durante a apresentação da plataforma Interior do Avesso.

A coordenadora do BE disse esperar que desta vez a medida avance, lembrando que o Governo tinha "vendido" a ideia de que não era necessário esta operação, já que havia "um plano melhor".

Catarina Martins recordou que o executivo liderado por António Costa tinha garantido depois dos trágicos incêndios de 2017 que "o Estado iria tomar parte acionista do SIRESP", nomeando inclusivamente administradores, o que não veio a acontecer.

"Tendo gorado todos os planos e mantendo-se o problema, [espero] que desta vez se compreenda que é mesmo preciso ter a coragem de alterar, de ter o controlo público do SIRESP, em vez de continuarmos a fazer de conta que queremos mudar alguma coisa, sem mudar nada", afirmou.

Na opinião de Catarina Martins, a rede de emergência nacional, que "foi um problema nos incêndios de 2017", continua a ser pouco transparente, lamentando que não se saiba "como é que está a funcionar" o sistema.

Para inverter esta situação, o BE exige "que todos os relatórios do SIRESP sejam públicos". "Não só para o Parlamento, mas para todo o país. Todas as populações têm o direito de saber as condições do SIRESP", defendeu.

Catarina Martins esteve esta segunda-feira em Viseu na apresentação do Portal da Internet Interior do Avesso, uma página que quer dar voz à comunidade e a esta zona do país. Este novo site não pretende ser apenas de lamurias, quer também destacar as potencialidades do Interior de Portugal.