"É sempre possível fazer um esforço adicional" para chegar à população

António Costa criticou esta tarde quem "há muito pouco tempo" defendeu o encerramento dos serviços no interior do país e garantiu que "é sempre possível fazer um esforço adicional" para estar mais próximo das populações.

Na cerimónia da apresentação das cinco carrinhas "espaço do cidadão móvel" que vão disponibilizar serviços porta-a-porta aos cidadãos com menos acesso, o primeiro-ministro reconheceu que a necessidade de mais e melhores serviços do Estado foi bem visível na sequencia das tragédias dos incêndios.

Declarações de António Costa, ouvido por Raquel de Melo Pereira

"Relativamente ao interior - que hoje toda a gente diz que tem de estar no centro das prioridades - convém lembrar que ainda há muito pouco tempo, as decisões que eram tomadas eram do encerramento dos serviços", disse. "Vejo com grande satisfação que mesmo quem na altura defendeu e decidiu o encerramento desses serviços está hoje na primeira linha da defesa da reabertura desses serviços".

O Governo apresentou esta sexta-feira cinco carrinhas, integradas no projeto Espaço Cidadão Móvel. São carrinhas que vão percorrer o interior do país para oferecer serviços públicos - desde a Segurança Social à Justiça, passando pela Saúde e Finanças.

Ao todo, são cerca de 140 serviços que vão estar disponíveis nestas unidades móveis. De acordo com a secretária de Estado, tratar de assuntos como a marcação de consultas, a renovação da carta de condução ou a emissão do certificado de registo criminal vai ser muito mais acessível para as populações isoladas e carenciadas.

As carrinhas com serviços digitalizados estarão equipadas com computador e contar com dois funcionários, por cada unidade móvel.