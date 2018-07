"É uma daquelas notícias que preferíamos continuar sem receber"

Numa nota divulgada esta terça-feira, onde faz uma "homenagem pública" a João Semedo, Ferro Rodrigues expressa a "tristeza" com que recebeu a notícia do falecimento do ex-líder do Bloco de Esquerda. "É uma daquelas notícias que embora não sendo inesperadas preferíamos continuar sem receber", escreveu.

O presidente da Assembleia da República classifica João Semedo como "uma das principais personalidades políticas da última década e meia", afirmando que o político "contribuiu decisivamente para a consolidação" do Bloco de Esquerda e para "a atual solução de governo".

"Na Assembleia da Republica deixa uma imensa saudade", declarou.

"Foi sempre um homem de diálogo e de convicções. A sua defesa cívica e política do Estado Social, e em particular do Serviço Nacional de Saúde, perdurará como exemplo na memória de todos", indicou Ferro Rodrigues.

João Semedo, médico e antigo coordenador do Bloco de Esquerda, morreu esta manhã, aos 67 anos.