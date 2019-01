Eleições antecipadas em Castro Marim. Autarca vai pedir a "benção" a Rui Rio

O município de Castro Marim, em Faro, deverá ter eleições autárquicas intercalares no mês de abril. O executivo vai demitir-se no início de fevereiro alegando que no concelho se vive uma situação " insustentável".

A decisão vai ser comunicada esta quinta-feira ao presidente do Partido Social Democrata e o autarca de Castro Marim espera ter o apoio total por parte de Rui Rio.

"Vou informá-lo do que se passa porque isto é mau de mais para ser verdade. E espero vir a ter maioria absoluta", afirma Francisco Amaral.

Nas últimas eleições autárquicas o autarca perdeu a maioria absoluta na câmara e considera que, atualmente, a oposição - o PS e o movimento independente que elegeu um vereador - se une para boicotar o trabalho do executivo.

"Há uma série de obras que foram atrasadas e outras que pararam e as reuniões tornaram-se autênticos massacres. Isto tornou-se um espetáculo degradante", conta.

A decisão vai ser formalizada junto da Assembleia Municipal no início de fevereiro e comunicada formalmente ao Secretário de Estado das autarquias locais que terá de marcar eleições no prazo de dois meses. O autarca de Castro Marim espera que o acto eleitoral se realizem ainda antes das Eleições Europeias.

Oposição acusa presidente de não querer prestar contas

A oposição na câmara de Castro Marim recebe com surpresa esta decisão e contesta as afirmações do presidente.

Célia Brito, vereadora eleita pelo PS, garante que o orçamento e todas as obras têm sido aprovados: "Não houve nenhum projeto que tivesse sido bloqueado", explica.

"Com estas eleições antecipadas este concelho vai parar durante 60 dias por incapacidade e incompetência do presidente da câmara", sublinha a vereadora que acusa ainda o presidente de não querer prestar contas à restante vereação.

"No último mandato as reuniões de câmara demoravam 10 a 15 minutos porque nada era apresentado à oposição", esclarece.